600 sosyal konutun talihlileri belli oluyor

TOKİ tarafından yapılacak "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde, hak sahibi olamayanların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık riski nedeniyle kuraları ertelenmişti. TOKİ’nin Elbistan’a yapacağı 600 sosyal konut için 22 Nisan olarak açıklanan kura tarihi ise 5 Haziran olarak yeniden belirlenmişti. Elbistan’a yapılacak 600 konutun hak sahibini belirleyecek kura saat 10.00’da başlayacak. Kura çekimi internet üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilecek. Başvuru sahipleri, kurayı TOKİ’nin sosyal medya hesapları ve sitesinden takip edebilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında Elbistan’a yapılacak 600 konut için 1800’e yakın isim arasında kura çekilecek. Elbistan’a yapılacak 600 konutun 420’si 2+1 ve 180’i de 3+1 planda olacak. Henüz yeri tam kesinleşmeyen 2+1 planda yapılacak konutlar için başvuranlar arasından 700 kişinin ismi belirlendi. Kurada, 3 şehit ailesi ve 57 engelli vatandaşın ismi yer alırken kalan kısmı da diğer vatandaşlar oluşturdu. 3+1 plandaki 180 konutun sahibi de 1060 kişi arasından kura ile belirlenecek. 3+1 plandaki konutlar için de 15 şehit ailesi ve 83 de engelli vatandaşın ismi listede yer aldı.