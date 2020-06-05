600 sosyal konutun talihlileri belli oldu

TOKİ tarafından yapılacak "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde, hak sahibi olamayanların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık riski nedeniyle kuraları ertelenmişti. TOKİ’nin Elbistan’a yapacağı 420’si 2+1 ve 180’i de 3+1 plandaki 600 sosyal konut için 22 Nisan olarak açıklanan kura tarihi ise 5 Haziran olarak yeniden belirlenmişti. Elbistan’a yapılacak 600 konutun hak sahibini belirleyecek kura saat 10.00’da başladı. Kura çekimi internet üzerinden canlı yayınla gerçekleştirildi. Kura çekimi, Ankara 15.Noterliği görevlileri huzurunda yapıldı.

Kontenjan gereği konutların yüzde 10’u şehit ailelerine yüzde 5’i de engelli vatandaşlara ayrıldı. 2+1 plandaki konutlar için toplam başvuru sayısı 679 adet oldu. 3 şehit ailesi bu plandaki konutlar için direk hak sahibi oldu. Engelli vatandaşlar ve şehit ailelerinin haricinde 396 adet hak sahibi belirlendi. 3+1 plandaki 180 konut için ise 1039 başvuru arasından kura çekimi yapıldı. 15 şehit ailesi bu konutlardan direk hak sahibi oldu.