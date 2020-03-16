600 sosyal konut projesinde kuraya katılacak isimler açıklandı

2+1 ve 3+1 planda yapılacak 600 konut için 1800’e yakın isim arasında kura çekilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışıyla 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erdi. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi kapsamında Elbistan’a yapılacağını duyurduğu konut sayısı, 850’den 600’e düşürülmüştü. Elbistan’a yapılacak 600 konutun 420’si 2+1 ve 180’i de 3+1 planda olacak. Henüz yeri tam kesinleşmeyen konutlar için başvuran binlerce kişi arasından kuraya katılacakların isimleri TOKİ’nin internet sitesinden yayımlandı.

Buna göre, Elbistan’a 2+1 planda yapılacak konutlar için başvuranlar arasından 700 kişinin ismi belirlendi. Kurada, 3 şehit ailesi ve 57 engelli vatandaşın ismi yer alırken kalan kısmı da diğer vatandaşlar oluşturdu. 3+1 plandaki 180 konutun sahibi de 1060 kişi arasından kura ile belirlenecek. 3+1 plandaki konutlar için de 15 şehit ailesi ve 83 de engelli vatandaşın ismi listede yer aldı. TOKİ, Elbistan’dan başvuruda bulunan 29 kişinin başvurusunu reddetti.

Başvuruların ardından noter, banka ve TOKİ yetkilileri huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ, Elbistan’da inşa edilecek 600 konut için düzenlenecek kuranın tarihini ise 22 Nisan olarak açıkladı.