600 sosyal konut için ihale tarihi belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Elbistan’a yapacağı 600 konut için kura çekimi 5 Haziran’da gerçekleştirilmişti. 2+1 ve 3+1 planında depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek konutların hak sahipleri, yaklaşık 1800 kişi arasından noter huzurunda çekilen kura ile belirlenmişti. Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların, konutların yapılacağı yer ve ihale tarihi ile ilgili olarak meraklı bekleyişi başlamıştı. Elbistan’a yapılacak 600 konutun ihale tarihi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayımlandı. Elbistan’a, 2+1 ve 3+1 planındaki 609 konut ile 1 adet ve 1 adet de ticaret merkezi için 30 Eylül günü ihale düzenlenecek. İhale, 609 konut, 1 er adet cami ve ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işini kapsayacak.

Konutlar Karaelbistan’a yapılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) ‘100 bin Sosyal Konut’ projesi çerçevesinde ihale takvimini açıkladığı konutların 420’si 2+1 ve 180’i de 3+1 planda olacak. Konutların yapılacağı alanın ise Karaelbistan Mahallesi’nde Elbistan Devlet Hastanesi ile Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Okulu’nun bulunduğu bölgeye yapılacağı belirtiliyor. İnşaatın ise, yer tesliminden sonra başlaması bekleniyor.