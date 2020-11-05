600 fidan toprakla buluştu

İlçeye en uzak kırsal mahallelerden biri olan Dervişçimli Mahallesi’nde mahalle sakinleri tarafından 600 fidan dikildi. Mahallede mezarlık olarak kullanılan bölgeye 600 adet fidan diktiklerini belirten muhtar İbrahim Kaya, “Mahallemizi ağaçlandırma adına böyle bir çalışma başlattık. Gelecek nesillerimize daha yeşil bir Dervişçimli bırakmak istiyoruz. Bu fidanları, büyütmek için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Fidanların temininde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Fidan dikimi etkinliğine katılan EKARDER Başkan Yardımcısı Süleyman Kahraman da, ağaçlandırmanın önemine değinerek katkı sunanlara teşekkür etti.