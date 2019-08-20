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60 yıllık kanal temizleniyor

Elbistan Belediyesi yaklaşık 60 yıl önce hidroelektrik santrali için yapılan ve son yıllarda yaşanan yoğun kirlilik nedeniyle, ilçe merkezinden geçen su kanalında temizlik çalışmalarına başladı.

60 yıllık kanal temizleniyor
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1959 yılında Elbistan Belediyesi ve Hükümet Konağı’na elektrik sağlamak için Ceyhan Nehri’nden Köprübaşına kadar yapılan su kanalında, Elbistan Belediyesi hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Özellikle son yıllarda bilinçsiz bir şekilde çöplerinde atılması ile tamamen tıkanan su kanalının temizliği ile yaşanan kötü kokulardan da kurtulmuş olunacak.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “1959 yılında Elbistan Belediyesi ve Hükümet Konağı’na elektrik sağlamak amacı ile Ceyhan Nehri’nden Köprübaşına kadar açılan kanalda hummalı bir temizlik çalışması başlattık. Özellikle son yıllarda yaşanan bilinçsiz kullanım nedeni ile kirlilik hat safhalara ulaşmıştı. Ayrıca bu kirlilik şehrin içinde de kötü bir kokuya sebep olurken, diğer yandan da tehlike arz etmekte idi. Temizlik ekiplerimiz bu kanalda kısa bir süre zarfından çalışmayı tamamlayarak eski doğal görünümüne kavuşacaktır. Özellikle olası bir boğulma olayının önüne geçmek için her türlü tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Halkımızın da temizlik sonrası bu kanala çöp atmamalarını ve gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.








Yerel Manşetler
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kizilcobali 3 gün önce

O kanala kuvvetli su verilmedikçe temizlenmesi Boş

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Vatandas 3 gün önce

Bu kanal temizlenir 1 ay surmez col cocuk atar copu kirletir en sagliklisi kanalin ustunun betonla kapatilip kokten cozum saglanmasi yoksa her sene temizlersiniz nafile atil durumda bir kanal kapatin gitsin cocuk duser bogulur bedeli agir olur

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Elbistanlı 3 gün önce

Veyselkarani caddesinde insanlar yazın tozda,kışın çamurda yürüyor.kaldırım yok.

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Elbistan’lı 3 gün önce

İşte hizmet bu belediyecilik bu akla gelmedik unutulmaya yüz tutmuş kanala kadar Elbistan ı çok kısa sürede tanıyan belediye başkanımıza tşk ler bazı noktalarda gereksiz küstü kapatılmıştı oralarda açılsa keşke

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Çiçek Mahellesi 3 gün önce

Mahelle de şeker Fabrikası nin havuz göleti için de bir çalışma yapar msinz

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