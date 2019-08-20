60 yıllık kanal temizleniyor

1959 yılında Elbistan Belediyesi ve Hükümet Konağı’na elektrik sağlamak için Ceyhan Nehri’nden Köprübaşına kadar yapılan su kanalında, Elbistan Belediyesi hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Özellikle son yıllarda bilinçsiz bir şekilde çöplerinde atılması ile tamamen tıkanan su kanalının temizliği ile yaşanan kötü kokulardan da kurtulmuş olunacak.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “1959 yılında Elbistan Belediyesi ve Hükümet Konağı’na elektrik sağlamak amacı ile Ceyhan Nehri’nden Köprübaşına kadar açılan kanalda hummalı bir temizlik çalışması başlattık. Özellikle son yıllarda yaşanan bilinçsiz kullanım nedeni ile kirlilik hat safhalara ulaşmıştı. Ayrıca bu kirlilik şehrin içinde de kötü bir kokuya sebep olurken, diğer yandan da tehlike arz etmekte idi. Temizlik ekiplerimiz bu kanalda kısa bir süre zarfından çalışmayı tamamlayarak eski doğal görünümüne kavuşacaktır. Özellikle olası bir boğulma olayının önüne geçmek için her türlü tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Halkımızın da temizlik sonrası bu kanala çöp atmamalarını ve gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.















