60 kilometrelik sıcak asfalt hamlesi başladı

Elbistan’da vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen ve doğalgaz çalışması sonrasında bozulan yolların yenilenmesi için düğmeye basan Elbistan Belediyesi, 2019 yılı programı çerçevesinde ilk sıcak karışım asfaltı, hükümet konağı arkasındaki İstiklal Caddesi’ne döktü. Trafiğe kapatılan caddeye giren iş makineleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeyi asfaltla buluşturdu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçe halkına konforlu bir ulaşım sağlamak için imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Altyapısı bitmeyen bölgelerde asfalt çalışması yapmayacaklarının altını çizen Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak kendi kaynaklarımızı daha aktif kullanma ilkesi sayesinde oluşturduğumuz bütçe ile 2019 yılı için 3 bin 600 ton asfalt alım ihalesi düzenlemiştik. Takribi 60 kilometrelik bir yolu sıcak karışım asfaltla buluşturacak ihaleyle ilgili resmi prosedürler tamamlandı. Bu sürecin ardından belediyemize bağlı ekipler de ilk asfaltı İstiklal Caddesi’ne dökmüş oldu. Bu önemli çalışmadaki önceliğimiz, altyapının tamamlanmış olması. Kaynaklarımızı doğru kullanma prensibi çerçevesinde hareket ederek altyapısı bitmeyen hiçbir bölgede kesinlikle asfalt yenileme çalışması yapmayacağız. Acil müdahale gerektiren bölgeler için ise lokal tedbirlerimiz olacak” dedi.