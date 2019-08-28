60 kilometrelik sıcak asfalt hamlesi başladı

Elbistan’da vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen ve doğalgaz çalışması sonrasında bozulan yolların yenilenmesi için düğmeye basan Elbistan Belediyesi, 2019 yılı programı çerçevesinde ilk sıcak karışım asfaltı, hükümet konağı arkasındaki İstiklal Caddesi’ne döktü. Trafiğe kapatılan caddeye giren iş makineleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeyi asfaltla buluşturdu.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçe halkına konforlu bir ulaşım sağlamak için imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.
Altyapısı bitmeyen bölgelerde asfalt çalışması yapmayacaklarının altını çizen Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak kendi kaynaklarımızı daha aktif kullanma ilkesi sayesinde oluşturduğumuz bütçe ile 2019 yılı için 3 bin 600 ton asfalt alım ihalesi düzenlemiştik. Takribi 60 kilometrelik bir yolu sıcak karışım asfaltla buluşturacak ihaleyle ilgili resmi prosedürler tamamlandı. Bu sürecin ardından belediyemize bağlı ekipler de ilk asfaltı İstiklal Caddesi’ne dökmüş oldu. Bu önemli çalışmadaki önceliğimiz, altyapının tamamlanmış olması. Kaynaklarımızı doğru kullanma prensibi çerçevesinde hareket ederek altyapısı bitmeyen hiçbir bölgede kesinlikle asfalt yenileme çalışması yapmayacağız. Acil müdahale gerektiren bölgeler için ise lokal tedbirlerimiz olacak” dedi.
Seçim öncesinde ve göreve geldikten sonra vatandaşlardan yolların yeniden asfaltlanması yönünde yoğun talep aldıklarını hatırlatan Başkan Gürbüz, “İlçemizin büyük bölümünde doğalgaz çalışması yapılıyor. Diğer altyapı hizmetleri de ilgili birimlerce sürdürülüyor. Yapılan her çalışma, şehrimizin daha güzel bir dokuya kavuşması ve yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunuyor. Önemli olan bu çalışmaların ardından oluşabilecek mağduriyetlerin hızlı ve kesin bir biçimde ortadan kaldırılması. Biz de Elbistan Belediyesi olarak bu noktada üzerimize düşenin en iyisini yapma gayretindeyiz. Biz vatandaşlarımıza bu şehri daha yaşanabilir bir şehir haline getirmenin sözünü verdik. Vatandaşlarımızdan gelen yol taleplerini de hassasiyetle değerlendirerek bu soruna neşter vuracak asfalt hamlemizi başlattık. Şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
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Asfalt çalışmalarında mühendislik ve mimarlık gözüyle çalışma yapılmadığı için maalesef yollar yükseldikçe kaldırımlar ve dükkanlar aşağıda kalıyor, KANNATIMCE YENI ASFALT YAPILMADAN ONCE BUR ZEMIN CALISMASI YAPILIP GEREKIRSE YOL SEVIYESI BIRAZ KAZINIP KALDIRIMDAN YÜKSEK OLMAYACAK SEKILDE YAPILMALI..dök yap geç ile bu iş olmaz.. 15 yıl önce yol seviyesinden neredeyse bir metre yüksek olan zemin kat dükkanlar bugün yol seviyesinden aşağıda kaldı