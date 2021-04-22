6 yıl hapis cezası ile aranan FETÖ şüphelisi, takip sonucu yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı takibi sonucunda yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı çıkarılan M.K. isimli şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu şahsın il merkezinde olduğunu tespit etti. Şüphelinin Elbistan’a geleceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, şahsı takibe aldı. Şahsın içinde bulunduğu otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Şüpheli, gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.