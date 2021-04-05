6 uzman hekimlik münhal kadronun 1’i doldu

2021 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası’nda Elbistan’a 6’sı uzman hekim olmak üzere 9 personellik münhal kadro açıklanmıştı. Açıklanan takvime göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanı, genel cerrah, göğüs hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzmanı ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı ile 1 tabip ve 1 de eczacı atamasının yapılması bekleniyordu. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapıldı. Kura sonucuna göre Elbistan’a ayrılan 6 uzman hekimden oluşan münhal kadronun sadece 1’i doldu. Kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne iç hastalıkları uzmanı Nedim Kızılkaya atandı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne daha önceki dönemlerde başhekimlik görevi de yapan Kızılkaya ile tabip Bilal Işık ve eczacı Mustafa Has da görevlendirildi.

Elbistan E Tipi Kapalı ceza İnfaz Kurumu’na ise diş tabibi Şule Yüce atandı.