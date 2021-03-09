6 uzman hekim atanacak, beyin cerrahı kadrosu yine boş kaldı

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak. 2021 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası’nda münhal kadrolar belli oldu. Buna göre Elbistan’a 6’sı uzman hekim olmak üzere 9 personellik kadro ayrıldı.

Açıklanan takvime göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne 7 personellik kadro ayrıldı. Bu kadrolar ise, çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanı, genel cerrah, göğüs hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzmanı ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı ile 1 tabip ve 1 de eczacı olarak belirlendi. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne ise uzman tabip kadrosu ayrıldı. Elbistan E Tipi Kapalı ceza İnfaz Kurumu’na ise diş tabibi görevlendirileceği belirtildi. Söz konusu personelleri belirleyecek kura ise 5 Nisan 2021 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

97. Dönem Devlet Yükümlüğü kurasında atama yapılmayan beyin ve sinir cerrahı için bu kurada da kadro ayrılmadı.