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6 mahallenin topraklarına kurulacak santralin ÇED süresi iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anadolu Enerji Üretim A.Ş. tarafından Elbistan’a bağlı 6 mahallenin topraklarında kurulması planlanan termik santral ve kömür işletmesi projesinin ÇED sürecini kalıcı olarak iptal etti.

6 mahallenin topraklarına kurulacak santralin ÇED süresi iptal edildi
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‘Mevzuattan iade/iptal’ ibaresinin yer aldığı söz konusu iptal kararı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Müdürlüğü’nün internet sitesinden yayınlandı.

Anadolu Enerji Üretim A.Ş. tarafından Elbistan’a bağlı Büyükyapalak, Küçükyapalak, Çatova, Alembey, Akören ve Eldelek mahallesi sınırlarında kurulması planlanan Elbistan Enerji Santrali’yle ilgili yeniden hazırlanan ÇED süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kalıcı olarak iptal edildi.

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, iptal kararının sevindirici olduğunu vurgulayarak;  “Planlanan 5 santral, kümülatif etki yaratarak bu riski çok daha büyük hale getirecektir. Kuraklık ve iklim krizi çağında bunu çok iyi okumalıyız. Bakanlığın kararını mutlulukla karşıladık. Fakat daha yapacak çok iş var; Kahramanmaraş’ın ve çevre illerin yaşadığımız iklim krizi kaynaklı kuraklıktan ve sağ çıkması ve ölümcül hava kirliliğinden kurtulması için mevcut ve planlanan santrallerin da planlı bir şekilde kapatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.


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6 Mahallenin Topraklarına Kurulacak Santralin ÇED Süresi Iptal Edildi