6. kattan düşen elektrik ustası, yaşamını yitirdi

Afşin ilçesinde çalıştığı inşaatın 6. katından dengesini kaybederek zemine çakılan 50 yaşındaki elektrik ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Afşin ilçesine bağlı Kale Mahallesindeki yapımı devam eden bir binanın inşaatında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 50 yaşındaki Osman Güneş isimli usta, elektrik kablolarını 6. kata çıkarmak isterken bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yüksekten zemine düştü.

Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Güneş’i, hemen Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan talihsiz usta, ambulansla buradan da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ancak, doktorların yoğun uğraşlarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Güneş'in evli 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.