6 çocuk annesi, yaşamına son verdi

Ekinözü ilçesine bağlı Gözpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 6 çocuk annesi Güvercin Kaya’nın (57), Almanya’nın Freiburg kentindeki evinde tavana bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay önceki gün yaşandı. Ekinözü ilçesine bağlı Gözpınar Mahallesi doğumlu olan ve yaklaşık 20 yıl önce Almanya’nın Freiburg kentine yerleşen 57 yaşındaki Güvercin Kaya, girdiği ruhi bunalım sonucunda evinin balkonunun tavanına bağladığı iple kendisini asarak hayatını sonlandırdı. Kaya’nın cansız bedeni, fatura yatırmak için çıktığı evine dönen eşi tarafından bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, 6 çocuk annesi Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

2 kız, 4 de erkek çocuğu olan talihsiz kadının cenazesi, Almanya’daki resmi işlemlerin ardından uçakla Türkiye’ye getirildi. Malatya Hava Limanı’ndan alınan cenazenin, Gözpınar Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.