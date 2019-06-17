6 bin voltluk elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Çelikler Holding bünyesindeki Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin işlettiği kömür sahasında çalışan 33 yaşındaki Hasan Karpuz isimli işçi, kömür çıkarmada kullanılan ve bager olarak adlandırılan kazıcı makinelerin elektrik hattının geçtiği trafodaki çantasını almak isterken yaklaşık 6 bin voltluk akıma kapıldı. Firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karpuz, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayata döndürülemedi. Acı olayı öğrenen ve hastaneye akın eden aile fertleri ve mesai arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Karpuz’un yakınları, ‘Hasan’ım nerede?” diyerek gözyaşları döktü.

Afşin ilçesine bağlı Çobanbeyli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Hasan Karpuz’un cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.