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6 aylık bebeğin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak

Göksun ilçesine bağlı Karadut Mahallesi’nde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 6 aylık bebeğin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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6 aylık bebeğin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak

Göksun ilçesine bağlı Karadut Mahallesi’nde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 6 aylık bebeğin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, 6 aylık Berra Bolat isimli bebek, bir süre önce rahatsızlandı. Anne ve babası tarafından hastaneye götürülen minik Berra’ya, kontrollerinin ardından ilaç tedavisi uygulandı. Ancak Bolat, önceki gün fenalaştı. Sağlık durumu iyi olmayan talihsiz bebek, ailesi tarafından tekrar hastaneye getirildi ancak yaşamını yitirdi. Ölümü şüpheli görülen Berra’nın minik bedeni, Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Henüz 1 yaşını doldurmadan yaşama veda eden Berra Polat’ın cansız bedeni, burada yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

 

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