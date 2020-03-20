banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

6 ayaklı doğan kuzu, görenleri şaşırtıyor

Afşin ilçesine bağlı Emirilyas Mahallesi’nde, 6 ayaklı olarak doğan kuzu, görenleri şaşırtıyor.

6 ayaklı doğan kuzu, görenleri şaşırtıyor
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Mahallede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Muhsin Gözel’e (48) ait koyunlardan biri doğum yaptı. Doğan kuzuya bakmak isteyen Gözel, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Yeni doğan kuzunun 6 ayağı olduğunu gören Gözel, 3 gün önce doğan kuzunun ayaklarının fazla olduğunu görünce çok şaşırdığını söyledi.

Gözel, 30 yıldır hayvancılık ve çiftçilik yaptığını ancak bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade ederek, “Koyunlarımdan biri doğum yaptı. Doğumdan sonra biz yavrunun 6 bacaklı olduğunu fark ettik. Durumu veterinerimize anlattım. O da ilgilendi. Ancak şu anda yapacak bir şeyin olmadığını söyledi” şeklinde konuştu.

Diğer kuzularla birlikte ağılda yaşayan 6 ayaklı kuzu, mahalle halkının da ilgi odağı oldu.


 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
6 Ayaklı Doğan KuzuGörenleri şaşırtıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.