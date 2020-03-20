6 ayaklı doğan kuzu, görenleri şaşırtıyor

Mahallede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Muhsin Gözel’e (48) ait koyunlardan biri doğum yaptı. Doğan kuzuya bakmak isteyen Gözel, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Yeni doğan kuzunun 6 ayağı olduğunu gören Gözel, 3 gün önce doğan kuzunun ayaklarının fazla olduğunu görünce çok şaşırdığını söyledi.

Gözel, 30 yıldır hayvancılık ve çiftçilik yaptığını ancak bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade ederek, “Koyunlarımdan biri doğum yaptı. Doğumdan sonra biz yavrunun 6 bacaklı olduğunu fark ettik. Durumu veterinerimize anlattım. O da ilgilendi. Ancak şu anda yapacak bir şeyin olmadığını söyledi” şeklinde konuştu.

Diğer kuzularla birlikte ağılda yaşayan 6 ayaklı kuzu, mahalle halkının da ilgi odağı oldu.





