56 saatlik yasakta Elbistan sakinliğini korudu

Elbistan’da iki gün süren 56 saatlik sokağa çıkma yasağında sakinlik hakim oldu. Cuma gecesi saat 21.00’de başlayan ve hafta sonunu da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ana yollar ile cadde ve sokaklarda denetimlerde bulundu. Elbistan’da gündelik hayatta binlerce insanın yer aldığı Dulkadiroğlu Caddesi, Ahmet Karacabey Caddesi, Malatya Caddesi, Hulusi Efendi Bulvarı ve İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı başta olmak üzere kentin birçok noktasında yasağa uyumun oldukça yüksek olduğu gözlendi. Hafta sonunda 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olmasına izin verilen işyerlerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşların şehir merkezinde ve dış mahallelerde kısa süreliğine dışarı çıktıkları görüldü.

Polis ekipleri kentteki sokak ve caddelerde devriye gezerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşları uyararak idari işlem uyguladı. Kurallara uymayan 43 kişi, bir seferliğe mahsus olarak uyarıldı. Karantina kuralını ihlal eden 2 kişi, Kahramanmaraş il merkezine gönderildi. Bu kişilerden biri hakkında adli suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, yasak kapsamında olmasına rağmen işyerini açan bir kişiye de idari para cezası uygulandı. 18 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 5 kişiye de maske takmamaktan idari para cezası kesildi.