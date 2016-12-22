56 kursiyer, sertifikalı ‘sürü yönetimi elemanı’ oldu

Elbistan’da, 'Sürü Yönetimi Elemanı’ kursunu başarıyla tamamlayan 56 kişiye sertifikaları törenle verildi.

Elbistan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İş-Kur Elbistan Merkez Müdürlüğü, Elbistan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ziraat Odası’nın işbirliği ile açılan "Sürü Yönetimi Elemanı Yetiştiriciliği" kursunu başarı ile tamamlayan 56 kursiyere sertifika verildi.

Elbistan’da işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, istihdamın korunmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla ortaklaşa düzenlenen 'Sürü Yönetimi Elemanı Yetiştiriciliği' kursuna 67 kursiyer katıldı. Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyerlere, sürü yöneticisi, merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvan kayıt, bakım ve ıslahı, barınak ortamı, küçükbaş hayvanlarda zapturapt, küçükbaş hayvan besleme ve beslenme hastalıkları konularında 120 saat eğitim verildi. Eğitimler sonrasında 67 kursiyerden 56’sı sertifika almaya hak kazandı. Sertifikalar, Elbistan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ayhan Özcan tarafından verildi. Özcan, sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik etti.

Bu kapsamda sertifikalı çoban istihdam eden sürü yöneticilerine 5 bin lira destek veriliyor. Ayrıca istihdama yönelik teşvikler uygulanıyor. Bu destekten yararlanabilmek için 250 baş anaç koyun ya da keçi sürüsüne sahip olunması gerekiyor. Sürünün sahibi ve aile fertleri de 5 ayı kapsayan 5 bin lira destek imkanından yararlanabiliyor. Bu konudaki destek başvuruları ise 31 Aralık 2016’ya kadar devam edecek.