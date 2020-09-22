550 milyon TL’ye mal olacak, 2023’te bitecek

Bölge çiftçisinin yıllardır hayalini kurduğu Karakuz Barajı’nı ihalesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) gerçekleştirildi. Projenin, sulama ve baraj kısımları ayrı ayrı ihale edilmişti. Karakuz Barajı’nın sulama sistemi ise kapalı borulu sistem olacak. Projede, açık kanal sistemi bulunmayacak. 130 bin 714 dekar alana su ulaştıracak projenin ihalesi, 24 Haziran’da yapılmıştı. Gövde inşaatı için ise, 29 Temmuz’da yapılan ihale ile süreçte son aşamada tamamlanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Afşin ve bölge ekonomisine ciddi katkı sunacak Karakuz Barajı’yla ilgili gelinen son noktayı açıkladı. Ünal, barajın 550 milyon TL bütçe ile ihale edildiğini açıkladı. Ünal, 750 gün içinde bitirilecek baraj için 2023 yılını işaret etti.

Karakuz Barajı, Hurman Çayı üzerine inşa edilecek. Adatepe Barajı’nın gövdesi örnek alınarak, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde yapılacak. Karakuz Barajı’nın toplam 130 bin 714 dönüm arazi sulaması ön görülüyor. Karakuz Barajı’ndan aynı zamanda yeni kurulacak olan Afşin- Elbistan C Termik Santrali’ne soğutma suyu verilecek. Ayrıca baraj dip savağında tesis edilecek hidroelektrik santrali ile elektrik üretilecek.