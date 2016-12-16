Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Elbistan-Çoğulhan Karayolu Çatova Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve yaklaşık 52 günden beri yoğun bakımda tedavi gören 19 yaşındaki Eren Öz, yaşam mücadelesini kaybetti.

Bu haber kez okundu.

52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

            Elbistan-Çoğulhan Karayolu Çatova Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve yaklaşık 52 günden beri yoğun bakımda tedavi gören 19 yaşındaki Eren Öz, yaşam mücadelesini kaybetti.

            24 Ekim 2016 günü akşam saatlerinde Çoğulhan-Elbistan karayolunun Çatova Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, Gökhan Kara idaresindeki 46 U 2525 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 46 EV 105 plakalı traktöre bağlı römorka çarpmıştı.

            Kazada otomobil sürücüsü ile Serhat Doğan (21) ve Eren Öz (19) ağır yaralanmıştı. Kahramanmaraş’a sevk edilen ve burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Eren Öz, 52 gün sonra hayatını kaybetti.

            Eren Öz’ün cenazesinin, Hocazade Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
cikcik musa 6 gün önce

Allah yar ve yardımcısı olsun ailesine

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Husnu setirekli migros çalışanı 6 gün önce

Ailesine başsağlığı diliyorum Allah rahmet eylesin ailesine Allah sabır versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Off 6 gün önce

Neoldu bizim koylu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
işçi 6 gün önce

Çok acı.. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar versin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Misafir 6 gün önce

Allah ailesine sabır versin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murat KADO 5 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN..AİLESİ VE SEVENLERİNE SABIRLAR VERSİN.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 5 gün önce

Çoğolhan yolunun duble yol olması için daha kaç canımız gidecek yetkililer.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait anteplioglu 5 gün önce

Rabbim rahmet eylesin kimsenin basına vemesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner27

banner29