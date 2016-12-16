52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Elbistan-Çoğulhan Karayolu Çatova Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve yaklaşık 52 günden beri yoğun bakımda tedavi gören 19 yaşındaki Eren Öz, yaşam mücadelesini kaybetti.
24 Ekim 2016 günü akşam saatlerinde Çoğulhan-Elbistan karayolunun Çatova Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, Gökhan Kara idaresindeki 46 U 2525 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 46 EV 105 plakalı traktöre bağlı römorka çarpmıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile Serhat Doğan (21) ve Eren Öz (19) ağır yaralanmıştı. Kahramanmaraş’a sevk edilen ve burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Eren Öz, 52 gün sonra hayatını kaybetti.
Eren Öz’ün cenazesinin, Hocazade Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Allah yar ve yardımcısı olsun ailesine