500 yıllık Tarihi Demirciler Çarşısı görkemli günlerine kavuşuyor

Kahramanmaraş’ta yüzlerce yıldır ticaret hayatının merkezi olan, Türkiye’nin ilk kapalı çarşılarından 500 yıllık Tarihi Demirciler Çarşısı geçmişteki görkemli günlerine kavuşuyor.

Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan ve tarihi dokusunu önemli ölçüde yitiren Demirciler Çarşısı’nın yeniden kentin tarihi siluetine kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen Demirciler Çarşısı Kahramanmaraş’ın yeni çekim alanlarından biri haline gelecek.

Kahramanmaraş’ın tarihten bu yana ticari hayatının merkezi; Türkiye’nin üstü kapalı beş çarşısından birisi olan Tarihi Kapalı Çarşı’nın güney ucundan başlayıp doğuya doğru uzanan, geçmişi yüzlerce yıl önceye dayanan Tarihi “Demirciler Çarşısı” tekrar eski görkemli günlerine dönüyor. “Tarihi Demirciler Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma ve Restorasyon Projesi” kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 40’ı tescilli taşınmaz kültür varlığı, 91 dükkan, tescilli 1 hamam ve 1 çeşmenin restorasyonu yapılıyor.

“Medeniyetimize sahip çıkıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Tarihi Demirciler Çarşısı’nda 250 metre uzunluğundaki çarşının iki tarafına karşılıklı yerleşmiş 91 işyerini restore ettiklerini belirterek, “Kadim medeniyetimizin mirasına sahip çıkıyoruz. İşyerleri, çatılar yeniden yapılıyor. Çarşının tamamında kanalizasyon, yeni su şebekesi, doğalgaz şebekesi, elektrik, internet altyapısı yeniden düzenleniyor” dedi.

Çalışmayla hem Kahramanmaraş’ı geçmişteki görkemine kavuşturmayı hem de ticareti, turizmi ve esnafın kazancını arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Erkoç, “Daha önce Mazman (Kuyumcular), Kazzaz Çarşısı ile Suk-i Sultan (Sultan Çarşısı) restore edilmişti. Bu şekildeki restorasyon çalışmaları çok kolay değildir. İnşallah Tarihi Demirciler Çarşısı’nı tarihteki güçlü ve görkemli günlerine geri döndüreceğiz” diye konuştu.