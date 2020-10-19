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500 fidan toprakla buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Elbistan Temsilciliği ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Elbistan Temsilciliği’nin organizesi ile 500 fidan, toprakla buluşturuldu.

500 fidan toprakla buluştu
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Şardağı eteklerinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, Elbistan TEMA Temsilcisi Fatma Doğuç ve birçok sivil toplum kuruluğu temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Fidan dikimi sonrasında değerlendirme yapan TÜGVA temsilcisi Recep Çiftlikli de kendilerini "ateşin çocukları" olarak nitelendiren hain terör örgütü PKK'nın ormanları yakıp geleceğe zarar verdiğini söyledi.

"Bugün fidan yarın nefes" parolası ile Türkiye'nin dört bir yanında ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını aktaran Çiftlikli, bu kapsamda TÜGVA ailesi olarak binlerce ağacı toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını bildirdi.

‘Biz umutlarımızı küllerimizden yeniden doğurmak için varız’ diyen Çiftlikli, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda TÜGVA ailesi olarak binlerce ağacı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca TOKİ Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulunda görev yaparken aramızdan ayrılan Mevlüt Sağ hocamız anısına  bir fidan dikerek adını yaşatıyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Eğitim camiamızın başı sağ olsun. Desteklerinden herkese teşekkür ediyoruz.”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ise, yanan her bir ağaç için 1000 fidan dikilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Tıraş, “Çok güzel bir organizasyon oldu. Terör örgütünün ağaçlar için bir tanesi için 1000 tane dikmemiz gerekiyor. TÜGVA ve TEMA’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, ilçeye atandığı günden bugüne kadar ağaçlandırma çalışmalarına ehemmiyet verdiğini hatırlattı.

Tüm Elbistanlıları fidan dikmeye davet eden Kaymakam Demir, “TÜGVA ve TEMA Vakfı organizasyonuyla ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Elbistan’daki görev sürem boyunca daha güzel ve yeşil bir Elbistan oluşturmak için bu tür faaliyetlerin hep yanında oldum. Bundan sonra da devam edeceğiz. Elbistanlı hemşerilerimizi ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
















Yerel Manşetler
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500 Fidan Toprakla Buluştu
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Ayşe Uçar 1 saat önce

Duyarlı ve yararlı çabaları olan herkesi kutlarım. Bu fidanların düzenli bakımı sağlanmadıkça, daha önce dikilenler gibi kuruyup, yok olacaklardır. Bu konuda da hassasiyetle durulması çok önemli. Bir günlük haber yapılıp, unutulmaması dileklerimle...

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Vatandaş 1 saat önce

Doğaya ağaç dikmek çok güzel yaptığınız da çok güzel fakat ağaçları dikip neden sulamiyorsunuz bir fotoğraf çekinmekle olmuyor ağaç demek bakım ister su ister lütfen ağaç dikenler dogayi sulayalim hem ağaçlar büyüsün hem dogamiz güzelleşsin...

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Duyarlı Albıstani 25 dakika önce

Memlekete hizmet için taşı taş üstüne koyandan Allah razı olsun 500 fidan ağaç dikilmesi gereken yerlere bakarsak(özellikle Şardağı)aynı kızgın sacın üzerine atılan su damlası gibi en kısa zamanda orman şefliği harakete geçerek milyonlarca ağaç(çam olmayabilir)dikilmeli tabi tabi birkaç kansızda yakmaması gerek yetişen ağaçları saygılar

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