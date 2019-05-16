50 yıllık bina yıkılmaya hazırlanıyor

Yaklaşık 50 yıl önce belediye binası yanında inşa edilen ve afet riski taşıyan bina, Elbistan Belediyesinin çalışmaları ile yıkılmaya hazırlanıyor.

Konu hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yaklaşık 50 yıl önce belediye binamız yanında inşa edilen bina, Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden talebi üzerine 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli yapı tespit çalışmaları yapılmaktadır. Yapıdan karat numuneleri alınmış olup sonuçlar raporlanmıştır. Zemin etüt raporlarının tamamlanmasıyla birlikte yasal süreçler çerçevesinde yıkım işlemleri tamamlanacaktır. Yıkım çalışması sonrası hak sahibi olan hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir. Ayrıca metruk binanın kaldırılması ile geniş bir alan daha ortaya çıkacak ve görüntü kirliliği ortadan kaldırılacaktır” ifadelerine yer verildi.







