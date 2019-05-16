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50 yıllık bina yıkılmaya hazırlanıyor

Elbistan Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda belediye binası yanında bulunan metruk binanın yıkımına karar verildi.

50 yıllık bina yıkılmaya hazırlanıyor

Yaklaşık 50 yıl önce belediye binası yanında inşa edilen ve afet riski taşıyan bina, Elbistan Belediyesinin çalışmaları ile yıkılmaya hazırlanıyor.

Konu hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yaklaşık 50 yıl önce belediye binamız yanında inşa edilen bina, Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden talebi üzerine 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli yapı tespit çalışmaları yapılmaktadır. Yapıdan karat numuneleri alınmış olup sonuçlar raporlanmıştır. Zemin etüt raporlarının tamamlanmasıyla birlikte yasal süreçler çerçevesinde yıkım işlemleri tamamlanacaktır. Yıkım çalışması sonrası hak sahibi olan hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir. Ayrıca metruk binanın kaldırılması ile geniş bir alan daha ortaya çıkacak ve görüntü kirliliği ortadan kaldırılacaktır” ifadelerine yer verildi. 



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iboş ölker 5 gün önce

candargazi işhanınında bir an önce yıklıması lazım hem kötü bir görüntsü var hemde çok eski yerine daha güzel bir yapı olabilir üstü işhanı altı otopark gibi
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Muhammet 5 gün önce

Ne güzel olur.Belediye binasından başlayarak nehir kenarındaki tüm görüntü kirliliği vyapan binalar yıkılsa güzel bir belediye binası güzel küçük bir park yapılsa hatta restore edilen camii parkın ortasında kalsa kısacanım milli eğitim müdürlüğüne kadar o civar duzenlense ne güzel olur.

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Mevlüt ÇANAK 5 gün önce

Eskiye dair hiçbir şey bırakmayın aman ha!Beğenmediğiniz eski TÜRKİYE'de RESTORASYON diye tabir edilen bir uygulama vardı!Dün NAKIP Konağı'nın yıkımını haber yaptınız,bugün burası,yarın ALLAH bilir neyi,nereyi yıkacaksınız?Binlerce Çiftin Düğün merasiminin olduğu,SSK Hastanesi,Sinema,Avcılar kulubü gibi hizmetler vermiş,sayısız ANILAR barındıran bu MEKAN,BİR AFŞİN'li,bir Darende'li için ancak METRUK BİR BİNA olabilir.EL,EL'İN EŞŞEĞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK ARARMIŞ.TÜRKÜNÜZ NEŞELİ OLSUN!ELBİSTANLILAR OLARAK BİZ BUNU HAKETTİK.SAĞOLUUN,!!Bu tür HİZMETLERİNİZİN devamını Dört gözle bekliyoruz!!

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Candargazi işhanı bitik 5 gün önce

Abi şu candargaziyi yıkın yerine çok katlı otopark yapın hem belediyeye gelir olur hemde sağlı sollu park ortadan6kalkar başkan bey

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Mehmet 5 gün önce

Caminin etrafindaki evler yikilsa cami ortada kalsa etrafı guzellestirilse elbistanin enguzel yerlerinden biri ama orada faaliyet yoktu ama bekliyoruz

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Murat 5 gün önce

Güzel bir düşünce tebrikler. Hatta düğün salonu da yıkılsın belediye binası da yıkılsın arkası otopark tümüne güzel bir belediye binası yakışır. Binanın altı belediye nikah ve konferans salonu yapılıp üste katları belediyenin olan Elbistan' a yakışır bir bina olurdu.

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mahoni 5 gün önce

Yıkılacak çok bina var da dükkan sahipleri müsade etmezler hepsinin kira rantı sekteye uğrar çünkü. Öyle bir belediyecilik yapılmalı ki toplum yararı varsa eğer kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı. Ahbap çavuş ilişkileri Elbistan'ı bitirdi. Artık bu köy zihniyetinden vazgeçilmeli ve Elbistan bir şehir görüntüsüne kavuşturulmalı. Belediyecilik demek çöp toplamak, asvalt yamamak demek değildir. İnsanların içinde mutlu şekilde yaşadığı, nefes aldığı, kendini güvende hissettiği modern bir kent bizim de hakkımız. Bu yolda kimsenin gözünün yaşına bakılmasın gereken neyse o yapılsın.

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orhan 4 gün önce

temeline bakılırsa elbistanın en saglam binası.eskilere sorun bakalım.yıkılmasına yıkılsın ama bina sahiplerine götürülün teklif de piyasa değerinde olsun.

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