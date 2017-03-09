50 işçi için kura, Gençlik Merkezi’nde çekilecek

300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan 50 taşeron personel için yapılan başvuruların ardından çekiliş, 10 Mart 2017 Cuma günü saat 14.00’da Elbistan Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda yapılacak.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere 50 taşeron işçi alımı için daha önce yapılan başvuruların ardından, Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği yöneticileri tarafından noter huzurunda, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde 13 Şubat 2017 günü kura çekimi yapılmıştı. Kura çekimine itirazlar nedeniyle kura ve başvurular geçersiz sayılmıştı. Bunun üzerine 50 işçiyi çalıştıracak olan firmalar, İşkur’a müracaat ederek, belirledikleri kriterler ışığında alım yapılmasını istediler.

İşkur Elbistan Şube Müdürlüğü tarafından, Elbistan Gençlik Merkezi’nde oluşturulan kayıt kabul merkezine 3 personel görevlendirilerek, 28 Şubat 2017 günü mesai bitimine kadar adayların başvuruları alındı. Hem İşkur kanalıyla alınan başvurular, hem de e-devlet ve İşkur sistemleri üzerinden yapılan başvurular tamamlanırken, mükerrer yapılan başvurular çıkarıldıktan sonra toplam 2 bin 822 kişi arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Kura çekimi öncesinde adayların isimleri okunarak kura için hazırlanan kutuya atılacak. Daha sonra ise noter tarafından, Sağlık Bakanlığı ve İşkur görevlilerinin nezaretinde çekiliş yapılacak.