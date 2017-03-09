Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

50 işçi için kura, Gençlik Merkezi’nde çekilecek

Bu haber kez okundu.

50 işçi için kura, Gençlik Merkezi’nde çekilecek

300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan 50 taşeron personel için yapılan başvuruların ardından çekiliş, 10 Mart 2017 Cuma günü saat 14.00’da Elbistan Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda yapılacak.

            Elbistan Devlet Hastanesi’nin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere 50 taşeron işçi alımı için daha önce yapılan başvuruların ardından, Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği yöneticileri tarafından noter huzurunda, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde 13 Şubat 2017 günü kura çekimi yapılmıştı. Kura çekimine itirazlar nedeniyle kura ve başvurular geçersiz sayılmıştı. Bunun üzerine 50 işçiyi çalıştıracak olan firmalar, İşkur’a müracaat ederek, belirledikleri kriterler ışığında alım yapılmasını istediler.

            İşkur Elbistan Şube Müdürlüğü tarafından, Elbistan Gençlik Merkezi’nde oluşturulan kayıt kabul merkezine 3 personel görevlendirilerek, 28 Şubat 2017 günü mesai bitimine kadar adayların başvuruları alındı. Hem İşkur kanalıyla alınan başvurular, hem de e-devlet ve İşkur sistemleri üzerinden yapılan başvurular tamamlanırken, mükerrer yapılan başvurular çıkarıldıktan sonra toplam 2 bin 822 kişi arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

            Kura çekimi öncesinde adayların isimleri okunarak kura için hazırlanan kutuya atılacak. Daha sonra ise noter tarafından, Sağlık Bakanlığı ve İşkur görevlilerinin nezaretinde çekiliş yapılacak.

Çekilişin ardından hastaneye 30 temizlik görevlisi, 4 klinik destek personeli, 7 özel güvenlik personeli, 5 bilgi sistemleri kullanım elemanı, 4 teknik servis hizmet personeli alımı yapılacak.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner58