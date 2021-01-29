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50 gramlık eti için öter ardıç kuşunu avlayanlara ceza

Ardıç ağaçlarının yetişmesinde hayati önem arz ettikleri için ‘mucize kuş’ olarak adlandırılan öter ardıç kuşu avlayan 2 şahsa yaklaşık 2 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

50 gramlık eti için öter ardıç kuşunu avlayanlara ceza
 

Ardıç ağaçlarının yetişmesinde hayati önem arz ettikleri için ‘mucize kuş’ olarak adlandırılan öter ardıç kuşu avlayan 2 şahsa yaklaşık 2 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol çalışmalarında 2 şahsın avlandığını tespit etti. Yapılan kontrollerde söz konusu şahısların belgesiz şekilde avlandıkları ve limit aşımı yaparak 2 adet öter ardıç kuşu avladıkları belirlendi. Şahsılara, 4915 sayılı Kara avcılığı Kanunu’na muhalefetten yaklaşık 2 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekiplerinin, bu yöndeki denetim ve koruma faaliyetlerinin aralıksız olarak süreceği bildirildi.

 


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