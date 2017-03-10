50 genç kurayla iş sahibi oldu

Önümüzdeki hafta içerisinde hizmete açılması planlanan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan 50 taşeron personel alımı için yapılan başvuruların ardından, Sağlık Bakanlığı ve İşkur görevlileri nezaretinde, noter tarafından çekiliş yapıldı. Yapılan çekilişin ardından, Elbistan Devlet Hastanesi’nde görev yapacak olan personelin isimleri belli oldu.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere 50 taşeron işçi alımı için daha önce yapılan başvuruların ardından, Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği yöneticileri tarafından noter huzurunda, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde 13 Şubat 2017 günü kura çekimi yapılmıştı. Kura çekimine itirazlar nedeniyle kura ve başvurular geçersiz sayılmıştı. Bunun üzerine 50 işçiyi çalıştıracak olan firmalar, İşkur’a müracaat ederek, belirledikleri kriterler ışığında alım yapılmasını istediler.

İşkur Elbistan Şube Müdürlüğü tarafından, Elbistan Gençlik Merkezi’nde oluşturulan kayıt kabul merkezine 3 personel görevlendirilerek, 28 Şubat 2017 günü mesai bitimine kadar adayların başvuruları alındı. Hem İşkur kanalıyla alınan başvurular, hem de e-devlet ve İşkur sistemleri üzerinden yapılan başvurular tamamlanırken, mükerrer yapılan başvurular çıkarıldıktan sonra toplam 2 bin 822 kişinin ismi kuraya dahil edildi.

Kura, Elbistan İkinci Noteri Hülya Karagenç tarafından yönetilirken, İşkur Kahramanmaraş Şube Şefi Yaşar Yıldız ve Sağlık Bakanlığı görevlileri yer aldı.

Sinevizyon ile anında dev ekrana yansıtılan çekilişi, görme engelli vatandaşlar İmdat Koyun, Teber Güneş ve salonda bulunan polis memuru da çekti.

Kura çekimi noter huzurunda yapıldı

Tamamen şeffaf ve şaibeye yer bırakmayacak şekilde hazırlanan kura çekilişi ve adayların isimlerinin yer aldığı listeler, dikkatlice okundu. Elbistan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kura çekimi öncesinde salonu hınca hınç dolduran adaylar, sabırsızlıkla isimlerinin okunmasını beklediler. İşkur tarafından alınan başvurular sonucunda her bir aday bir meslek için başvuru yaparken, her meslek için oluşturulan listelerdeki isimler tek tek okunduktan sonra, isimlerin yazıldığı kağıtlar kura için hazırlanan kutuya konuldu.

İsimlerin okunmasının ardından kuraya geçildi.

Temizlik görevlisi:

1149 aday arasından yapılan çekiliş sonucunda 30 temizlik görevlisinin isimleri belirlendi. Asil listede yer alanların isimleri şöyle:

Mehmet Yıldırım, Burak İlhan, Uğur Pamuk, Ali Karatut, Ali Cırıtlı, Emine Bulut, Şerife İspir, Muhammet Topal, Nurettin Alkaya, Hacı Kodaz, Recep Bilici, Ertuğrul İspir, Hüdai Demirci, Melike Günal, Fatih Koyuncu, Sefa Karcı, Ömer Genç, Duran Tanrıverdi, Akkız Yalçın, Cuma Sağan, Muhsin Kılınç, Havva Kalkandelen, Fahri Karcı, Erhan Genç, Navruz Koçak, Hüseyin Temiz, Mehmet Öztunç, Emrullah Ödemiş, Ümit Çiçek, Bekir Pıçak.

Güvenlik Görevlisi:

7 güvenlik görevlisi için kuraya 295 kişinin ismi dahil edildi. Çekiliş sonucunda asil listede yer alanların isimleri şöyle:

Erdal Kısa, Selda Çiftlikli, Ömer Osman Karataş, İlker Cengiz, Nevzat Önat, Özlem Kurt, Yakup Öztürk.

Bilgi Sistemleri Kullanım Elemanı:

5 bilgi sistemleri kullanım elemanı için kuraya 933 isim dahi edildi. Çekiliş sonucunda asil listede yer alanların isimleri şöyle:

Emine Havan, Zeycan Demir, Nisanur Yay, Fatma Şeyma Güneş, Alihan Ünal.

Klinik Destek Elemanı:

4 klinik destek elemanı için 270 kişi arasından kura çekildi. Asil listede yer alanların isimleri şöyle:

Merve Türkkaya, Mehmet Sarı, İhsan Hulusi Özkara, Yıldız Kılıç.

Teknik Servis Hizmet Elemanı:

4 Teknik Servis Hizmet Elemanı için ayrı ayrı çekiliş yapıldı.