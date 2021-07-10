50 bin adet boş makaron ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 5 koli halinde 50 bin adet boş makaron ele geçirildi. Makaronlarla ilgili olarak bir şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Polis ekipleri, bir diğer faaliyette ise şüpheli bir şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ile silaha ait şarjör ve 12 de fişek ele geçirdi. Silaha ve mermilere el konulurken şahıs hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.