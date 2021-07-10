Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Elbistan Festivali’nde 350 bin kişinin gözü üzerinizde olacak
Elbistan Festivali’nde 350 bin kişinin...
Uyuşturucu satıcılarına eşzamanlı operasyon: 11 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına eşzamanlı operasyon: 11...
Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı
Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı
Kahramanmaraş’ta 97 bin yabancı uyruklu insan yaşıyor
Kahramanmaraş’ta 97 bin yabancı uyruklu...
Elbistan Belediyesi, 6 sosyal tesisi 3 yıllığına kiralayacak
Elbistan Belediyesi, 6 sosyal tesisi...
banner191
banner162

50 bin adet boş makaron ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin icra ettiği iki ayrı çalışma sonucunda 50 bin adet boş makaron ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

50 bin adet boş makaron ve ruhsatsız silah ele geçirildi
banner167

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 5 koli halinde 50 bin adet boş makaron ele geçirildi. Makaronlarla ilgili olarak bir şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Polis ekipleri, bir diğer faaliyette ise şüpheli bir şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ile silaha ait şarjör ve 12 de fişek ele geçirdi. Silaha ve mermilere el konulurken şahıs hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
50 Bin Adet Boş Makaron Ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi