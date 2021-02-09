5 mahallede 38 bin dönüm arazinin sulaması için hazırlıklar sürüyor

Göksun ve Kalealtı Sulama Birliği Başkanı Osman Otlutepe, 2021 yılı ekim dönemi için beyan ve sözleşme imzalama işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz’la birlikte gazetemizi ziyaret eden Göksun ve Kalealtı Sulama Birliği Başkanı Osman Otlutepe, birliğin 2021 çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Birlik görev alanında yer alan her su kullanıcısı gerçek ve tüzel kişilerin sulama tesisinden faydalanabilmek için o birliğe üye olması gerektiğini ifade eden Otlutepe, bu çerçevede 2021 yılı sulama sezonuna başladıklarını söyledi.

2021 yılı sulama programında 38 bin dekar arazinin kapsama alındığını kaydeden Göksun ve Kalealtı Sulama Birliği Başkanı Osman Otlutepe, Elbistan ve Afşin’deki 5 mahallede sulama yapılacağını aktardı.

Bu yıl ihtiyaca binaen 2 pompa birden çalıştırılabileceğini anlatan Otlutepe, “Kalealtı, İğde, Çalış, Kabağaç ve Mehre mahallelerindeki 38 bin dönüm araziyle ilgili sulama programımız belli oldu. 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu gereği çiftçilerimizi 2021 yılı sulama sezonunda mağdur olmamaları ve sulama hizmetine veri oluşturmak amacıyla 2021 yılı ekimi yapılacak ürünlerin belirlenmesi gerekiyor. Bu amaçla ekim yapacak ve sulama birliğinden hizmet alacak taşınmaz malikleri, varisleri veya kiracıların, sulama beyanı ve sözleşme imzalamaları için süreç devam devam ediyor. Beyan verme ve sözleşme imzalama işlemleri, 15 Mart’ta sona erecek. Süresi içinde beyanda bulunmayan çiftçilerimize su verilmeyecektir” dedi.

Sulama ücretinin tamamını 15 Mart günü mesai sonuna kadar ödeyenlere yüzde 10 indirim yapılacağını da sözlerine ekleyen Başkan Otlutepe, beyanların da eksiksiz ve tapu kayıtlarına esas alınarak verileceğini hatırlattı.











