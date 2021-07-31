5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

İlçeye bağlı Gökçek Mahallesi’nde 26 Temmuz günü meydana gelen olayda; 18 yaşındaki Nilüfer Ötegen adlı genç kız, tabanca ile göğsüne ateş etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ötegen, durumunun ağır olması sebebiyle buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edilmişti.

5 gündür hastanede yoğun bakımda tedavi gören Ötegen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ötegen’in cenazesinin, baba ocağı Gökçek Mahallesi’ne defnedileceği bildirildi.