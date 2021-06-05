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5 ayrı evden hırsızlık ve yağmaya teşebbüs olaylarının failleri tutuklandı

Elbistan’da 5 ayrı ikametten hırsızlık ve 1 iş yerinde silahlı yağmaya teşebbüs olayının faili oldukları gerekçesi ile polis tarafından yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 ayrı evden hırsızlık ve yağmaya teşebbüs olaylarının failleri tutuklandı
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mayıs ayı içerisinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen 5 ayrı ikametten hırsızlık ve 1 de marketten silahlı yağmaya teşebbüs olayının faillerini yakalamak ve olayları aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay yerlerinde yapılan incelemeler ve deliler ışığında araştırmalarını yoğunlaştıran Asayiş Büro Amirliği ekipleri, F.P.(31) ve Suriye uyruklu Y.E.(32) adlı şahısları gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı olan şahısların sorgulamalarında ve ifadelerinde Güneşli Mahallesi’nde silahlı yağmaya teşebbüs ile Tepebaşı, Battalgazi, 2’si Köprübaşı ve Kümbet Mahallesi’ndeki 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda; 1 adet tabanca, 5 adet cep telefonu, 12 çift ayakkabı, altın ve ziynet eşyaları, halı, paspas, bisiklet, tespih gibi çalıntı eşyalara el konuldu. Ayrıca şüphelilerin evlere girmek için kullandıkları anahtarlar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra hakim karşısına çıktı. Şüpheliler, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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5 Ayrı Evden Hırsızlık Ve Yağmaya Teşebbüs Olaylarının Failleri Tutuklandı