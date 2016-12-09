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5 aylık çocuk, yatağında ölü bulundu

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a sığınan Suriyeli ailenin 5 aylık bebeği, yatağında ölü bulundu. Ölümü şüpheli görülen çocuğun cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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5 aylık çocuk, yatağında ölü bulundu

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a sığınan Suriyeli ailenin 5 aylık bebeği, yatağında ölü bulundu. Ölümü şüpheli görülen çocuğun cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay, Orhangazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı civarındaki tek katlı betonarme evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye’nin Halep şehrinden Türkiye’ye gelen ve Elbistan’a yerleşen Ahmet ailesi, söz konusu adreste ev kiraladı. Baba ise sanayi sitesinde bulduğu işte çalışmaya başladı. Ailenin 5 ay önce doğan ve hasta olduğu öğrenilen Alil Ahmet isimli çocukları, sabah saatlerinde uyanmadı. Çocuğunu kontrol eden ve nefes almadığını fark eden anne, durumu diğer aile fertlerine bildirdi. İhbar doğrultusunda eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, 5 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay üzerine eve polis olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Minik Alil Ahmet’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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MEHMET 2 hafta önce

Suriyeliler iç savastan kacıyor niye cocuk dogururyorlar yersiz yurtsuz baskasının memleketinde..

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hülya 2 hafta önce

yazık ama

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VİCDAN 1 hafta önce

ALLAH BAŞA VERMESİN AMA SEN BİRGÜN SAVAŞ MAĞDURU OLUP MEMLEKETİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALIRSAN ÇOCUK YAPMA OLURMU ...

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