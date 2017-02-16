5 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Elbistan’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, maddi hasarla atlatıldı. Kazada ölen ya da yaralananın olmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

Kaza, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu Caddesi ile Göktürk Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktürk Caddesi’nden Dulkadiroğlu Caddesi’ne çıkmak isteyen 38 BD 552 plakalı otomobille Pınarbaşı Caddesi istikametine ilerleyen 46 E 5520 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri yol ortasında kalırken diğeri ise önce yolun sağında park halinde duran 46 EV 346 plakalı otomobile yandan çaptı. Savrulan araç, karşı tarafta park edilmiş 46 EN 935 ve 46 VA 446 otomobillere çarptıktan sonra durabildi. Cadde üzerindeki işyerlerinde alışveriş yapan araç sahipleri, gürültüyü duyup dışarı çıktıklarında kazanın neden olduğu tablo ile karşı karşıya kaldı.

Kaza nedeniyle Dulkadiroğlu Caddesi’nde trafik yoğunluğu yaşandı. Bölgeye sevk edilen trafik ve asayiş ekipleri, kazayla ilgili olarak notlarını aldığı sırada iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce polis taraflara müdahale etmek zorunda kaldı. Kavganın ve kazanın tarafları, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.