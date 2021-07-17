4.kattaki evinin penceresinden düşen 38 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Elbistan’da 38 yaşındaki adam, oturduğu apartmanın bahçesinde ölü bulundu. 4.kattaki evinin penceresinden düştüğü ortaya çıkan şahsın, intihar mı ettiği yoksa dengesini mi kaybettiği soruşturmanın sonunda netlik kazanacak.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, caddeden geçen vatandaşlar, sitenin bahçesinde hareketsiz şekilde yatan bir şahıs olduğunu fark etti. Vatandaşlar, hemen 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, site sakinleri ile yaptığı görüşme sonucunda cansız bedenin 38 yaşındaki Mehmet Topalca’ya ait olduğunu tespit etti. Topalca’nın, site içerisindeki apartmanın 4.katındaki evlerinin penceresinden düştüğü ortaya çıktı. Topalca’nın, birlikte yaşadığı anne ve babasına uyumak istediğini belirtip odasına geçtiği öğrenildi. Çocuklarının ölüm haberini alan anne ve baba, gözyaşlarına boğuldu.

Topalca’nın cansız bedeni, savcılık ve polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Mehmet Topalca’nın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.