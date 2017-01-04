48 bin ton şeker üretildi

8 Eylül 2016 günü çiftçiden pancar alımı ile başlayan Elbistan Şeker Fabrikası 32. Kampanya Dönemi sona erdi. Yaklaşık 110 gün süren kampanya süresince işlenen 411 bin ton şeker pancarına karşılık, 48 bin 50 ton kristal toz şeker elde edildi.

Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç, 11 Eylül 2016 tarihinden itibaren başlayan işletme sürecinin, 3 Ocak 2017 tarihi itibarı ile sona erdiğini belirterek, “Bir kampanya dönemini daha kazasız-belasız geride bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Emekli olan veya tayinle ayrılanların ardından, fabrikadaki işçi sayısının çok alt seviyelere düştüğünü dile getiren Kılıç, buna rağmen özveri ile yapılan çalışmalar sonucunda fabrikada herhangi bir aksaklığa meydan verilmediğini söyledi.

Kılıç, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Elbistan Şeker Fabrikası’nda 8 Eylül 2016 günü pancar alımı ile başlayan kampanyamız, önceki gün sona erdi. Bu süre zarfında çiftçimizden 460 bin 500 ton şeker pancarı alındı. 422 bin 720 ton pancarın bedeli ödenirken, 411 bin ton şeker pancarı fabrikada işlendi. Kampanya süresi sonunda 48 bin 50 ton kristal toz şeker üretilirken, 17 bin 970 ton melas, 96 bin 800 ton yaş küspe üretimi yapıldı.”

Elbistan Şeker Fabrikası’nda işçi açığının çok büyüdüğünü anlatan Kılıç, son dönemde 90’a yakın işçinin tayin veya emeklilik nedeniyle fabrikadan ayrıldığını, işçi sayısının 340’lara kadar gerilediğini ifade etti.

Kılıç, yaptığı açıklamada, “Fabrikamızda bir kampanya dönemini daha geride bıraktık. Fabrika müdürümüzden ustasına, sendika yönetiminden işçisine kadar herkes yoğun bir gayret göstererek, özverili bir şekilde çalıştı. Kazasız-belasız bir şekilde kampanyamızı tamamladık. Bu kadar işçi eksiğimize rağmen, herhangi bir aksaklığa meydan vermedik. Geçici işçi arkadaşlarımız asıl işi yaptılar. Onlarda büyük özveri gösterdiler. Biz geçici işçi arkadaşlarımızın kadro almaları veya en azından 11 ay çalışmaları için mücadele ediyoruz. Günden güne işçi sayımız azalıyor. Kampanya döneminde işçi arkadaşlarımız hafta tatillerinde bile çalıştılar” diye konuştu.

Şeker pancarındaki polar düşüklüğü hakkında da açıklama yapan Kılıç, şöyle konuştu: