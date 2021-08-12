44 yaşındaki adamın ağaçta asılı cansız bedenini piknikçiler buldu

Elbistan’da, 44 yaşındaki bir adamın ağaçta iple asılı cansız bedeni, bölgeye piknik yapmaya giden vatandaşlar tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezinden piknik yapmak için Ceyhan Nehri kıyısına giden vatandaşlar, ağaçta iple asılı vaziyette duran bir şahsı fark etti. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonucunda cesedin, Afşin ilçesi nüfusuna kayıtlı 44 yaşındaki Mehmet Türkmen’e ait olduğu ortaya çıktı. Türkmen’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.