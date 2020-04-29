Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından Afşinli uzman çavuş Yılmaz Güneş’in naşına ulaşılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "44'üncü günde Munzur Çayı'nda eğitimde suda kaybolan şehit Uzman Jandarma Yılmaz Güneş kardeşimizi bulduk. Düştüğü Anafatma mevkisinden 15 kilometre ileride Uzunçayır Baraj Gölü'nde öğretmenevimizin olduğu civarda. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
44 gündür kayıp olan Afşinli uzman çavuşun naaşı bulundu
Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Afşinli uzman çavuş Yılmaz Güneş'in naaşı, baraj gölünde arama yapan dalgıçlar tarafından bulundu.
29 Nisan 2020 Çarşamba 13:00
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından Afşinli uzman çavuş Yılmaz Güneş’in naşına ulaşılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "44'üncü günde Munzur Çayı'nda eğitimde suda kaybolan şehit Uzman Jandarma Yılmaz Güneş kardeşimizi bulduk. Düştüğü Anafatma mevkisinden 15 kilometre ileride Uzunçayır Baraj Gölü'nde öğretmenevimizin olduğu civarda. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.