Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

44 gündür kayıp olan Afşinli uzman çavuşun naaşı bulundu

Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Afşinli uzman çavuş Yılmaz Güneş'in naaşı, baraj gölünde arama yapan dalgıçlar tarafından bulundu.

44 gündür kayıp olan Afşinli uzman çavuşun naaşı bulundu
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 17 Mart tarihinde meydana gelen olayda, Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkisinde Munzur Çayı'nda eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Afşinli uzman çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. 17 Mart’tan beri aralıksız süren arama çalışmaları 44.gününde Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam etti. JÖAK, JAK ve SAK ekipleri, Munzur Çayı'nda botlarla arama yaparken Adana, Elazığ, Adıyaman dahil bir çok ilden gelen dalgıç polisler de görüş mesafesinin olduğu alanlarda dalış yaparak destek verdi. AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllülerinde destek verdiği çalışmalarda Munzur Çayı'nda su altı kameralar da kullanıldı. Arama çalışmalarında dalgıç polisler, Munzur Çayı'nın bağlantı kolu olan Uzunçayır Baraj Gölü'nün Atatürk Mahallesi tarafında kayıp uzman çavuş Güneş'in naaşına ulaştı. Güneş'in naaşı, baraj gölünden kurtarma ekiplerinin desteğiyle dışarı çıkartılarak Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan kimlik tespitinde cesedin kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'e ait olduğu belirlendi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından Afşinli uzman çavuş Yılmaz Güneş’in naşına ulaşılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "44'üncü günde Munzur Çayı'nda eğitimde suda kaybolan şehit Uzman Jandarma Yılmaz Güneş kardeşimizi bulduk. Düştüğü Anafatma mevkisinden 15 kilometre ileride Uzunçayır Baraj Gölü'nde öğretmenevimizin olduğu civarda. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
BulunduNaaşıçavuşunUzmanAfşinliOlanKayıpGündür44
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.