43 yaşındaki kadının parasını çalan kişi, imam nikahlı eşi çıktı

Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi’nin Çıtak mezrasında 43 yaşındaki bir kadının evindeki çantalarda sakladığı 10 bin Türk Lirası’nı çaldığı iddia edilen kişi, imam nikahlı eşi çıktı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, ilçeye bağlı Kandil Mahallesi’nin Çıtak mezrasında ikamet eden 43 yaşındaki Ş.B., evinde yokken kapıyı zorlayarak içeri giren kimliği belirsiz şahıs, evdeki içinde 10 bin TL bulunan çantaları alarak kayıplara karıştı. Evine gelen Ş.B., kapının açık olduğunu görünce yaptığı kontrolde içinde para olan çantalarının yerinde olmadığını gördü. Ş.B.’nin ihbarı üzerine olay yerine Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin, kapsamlı araştırması sonucunda hırsızlık olayının failinin Ş.B.’nin imam nikahlı eşi K.D. (30) olduğu belirlendi. Şüphelinin, Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Kasım D.’nin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli, ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek çaldığı eşyaları jandarmaya teslim etti.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, K.D.’nin, Karaelbistan Mahallesi’nde gerçekleştirilen hırsızlık olayının da faili olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için jandarmaya götürüldü. Şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.