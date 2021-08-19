42 yıl sonra mezuniyet töreni düzenlediler

Elbistan Ticaret Meslek Lisesi’nin 1979 yılı mezunları, 1.si düzenlenen büyük buluşmada bir araya geldi. Almanya’da yaşayan ve kendisi de mezun olan Bahattin Saykın’ın organizesi ile 42 yıl aradan sonra bir araya gelen mezunlar, adeta Asya ve Avrupa kıtasını birleştirdi. Organizede, Sadettin Keser, Fatih Darendeli, Şaban Bostancı, Muktad Karabayır, Mahmut Ödemiş, Fikri Özdemir, Ahmet Vicdan, Halide Gövce, Ayten Uluer ve Mehmet Kara görev aldı. Mezunlar buluşmasına o dönemde öğretmenlik yapan isimler de öğrencilerini yalnız bırakmadı. 1.büyük buluşmaya İngiltere, Belçika, Almanya gibi ülkelerle İstanbul, Bursa, Malatya, Kahramanmaraş, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin ile Elbistan ve Afşin’de yaşayan mezunlar katıldı. O dönem okulda öğretmen olarak görev yapan Nezif Dede, Hilmi Okçu, Mahmut Gök, Mehmet Topal, Meral Saydam, Fatih Mehmet Köşker ve Kadir Yalçınöz de öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bahattin Saykın, Ticaret Meslek Lisesi’nin ilk mezunları olarak tekrar bir araya gelmenin mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Saykın, “Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerin içerisindeyiz. Onun için gönlü güzel arkadaşlarımın yardım ve destekleriyle bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Desteklerini esirgemeyen ve buraya gelen ayrıca da gelemeyip de ‘ben de orada olsam’ diyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Mahmut hocam, 42 sene önce insan olmak en büyük haslet demişti. Biz de öyle olmaya çalışıyoruz. Hangi fikirden ya da zikirden olursa olsun; güzel gönüllü insanlara selam olsun. Bizim yolumuz; Mevlana’nın, Hacı Bektaş Veli’nin, Yunus Emre’nin yoludur. O yolda olanlara selam olsun. Kırmayalım ve incitmeyelim. Allah ömür verdiği müddetçe bu güzel birlik ve beraberliğimizi devam ettirelim” dedi.

Saykın, bu programı geleneksel hale getireceklerini belirterek, “Arkadaşlarımızla biriz ve beraberiz. Kimisiyle yıllardır görüşemedik. Ama şunu anladık ki; okul sıralarındaki dostluğumuzdan bir şey eksilmemiş. Gerçekten tarif edilemez bir bağ var aramızda. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu programı devam ettireceğiz. Programımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz'e de teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

42 yıl sonra buluşan mezunlar da, hem birbirleri ile hem de öğretmenleri ile eski günlerini yad ederek gün boyunca çeşitli aktiviteleri birlikte yapma fırsatı buldu. Tek tek mikrofona davet edilen mezunlar, kendilerini tanıttı. Program, müzik dinletisi ve mini konserlerle devam etti.

Ticaret Meslek Lisesi 1979 yılı mezunlarını bir araya getiren organizenin en heyecanlı bölümü ise, mezuniyet töreni oldu. O dönem çeşitli nedenlerle mezuniyet töreni düzenleyemeyen mezun öğrenciler, tıpkı yeni mezun olmuş gibi cübbe ve keplerini giydi. Mezun öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak 42 yıl önceki sevinci yaşadı.