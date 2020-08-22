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409 adet kaçak ve faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı ve faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

409 adet kaçak ve faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Afşin ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı satışının önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramada, 129 adet cep telefonu bataryası, 265 adet şarj makinesi adaptör ve aktarım kablosu, 13 adet adaptör, 2 adet kulaklık olmak üzere toplam 409 faturasız ve gümrük kaçağının olduğu malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Elbistan’da bir kişi hakkında işlem başlatıldı.


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