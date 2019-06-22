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40 yıllık öğretmene veda yemeği

40 yıllık öğretmenlik mesleğinden emekli olan Mehmet Hamamcı'ya TOKİ Şehit J. Er Levent Kuşoğlu İlkokulu personelince veda programı düzenlendi.

40 yıllık öğretmene veda yemeği

İlk görevine 1979 yılında Sivas ili Divriği ilçesi Güllüce Köyünde başlayan Mehmet Hamamcı birçok okulda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Son olarak TOKİ Şehit J. Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’nda görev yapan Hamamcı, 40 yıllık sürenin ardından mesleğinden emekli oldu. Hamamcı için, okul personeli tarafından bir veda programı düzenlendi. Organizede konuşan okul müdürü Musa Demir, mesleğinin son gününe kadarki çalışma azmi, nezaketi ve tecrübeleriyle Hamamcı’nın yerinin doldurulamayacak kişilerden olduğunu belirtti. Ayrıca öğretmenin emeklisinin olmadığının altını çizen Demir, Hamamcı'ya 40 yıllık emeği için öğretmeni, öğrencisi ve velileri ile birlikte genelde tüm eğitim paydaşları adına özelde ise tüm TOKİ ailesi adına teşekkürlerini ileterek bundan sonraki hayatında da mutluluklar diledi.

Söz alan Mehmet Hamamcı ise her şeyin bir başlangıcının bir de sonunun olduğunu belirterek 26 Mart 1979 yılında başladığı öğretmenlik mesleğindeki her gününde okula severek ve isteyerek geldiğini, gerek öğrencileri için gerekse de çalışma arkadaşları adına hep doğru ve güzel çalışmalar yapmaya gayret gösterdiğini söyledi. 40 yıllık meslek hayatını mutlu ve gururlu bir şekilde tamamladığını kaydeden Hamamcı, tüm çalışma arkadaşlarına da aynı güzel duyguların nasip olmasını dileyerek güzel program için teşekkür etti.








Yerel Manşetler
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Burçin Kılınç 2 saat önce

Mehmet Hamamci hocamız bir değerdir. Bundan sonraki hayatında sağlık mutluluk diliyorum.

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MUSTAFA KUŞCU 2 saat önce

Bundan sonraki hayatında sağlık mutluluk ve esenlikler diliyorum.mehmet hocam.

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