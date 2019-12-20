40 yıllık eğitim çınarlarına plaketli veda

Türk Eğitim-Sen Elbistan Temsilciliği, 2018-2019 yılında emekli olan üyelerine veda yemeği programı düzenledi. Programa, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan, sendika üyesi okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Organizede, emekli olan Hacı Abdullah Kurnaz, Ali Bayer ve Haşim Ceren’e, 40 yıllık emeklerinden dolayı plaket ve hediye takdim edildi. Plaket ve hediye takdiminden sonra değerlendirme yapan Türk Eğitim-Sen Elbistan Temsilcisi Hakan Kılıç, “Meslek hayatlarını onurlarıyla icra edip emekli olan Türk Eğitim-Sen in çok değerli üyeleri emekli öğretmenlerimizi ağırladık. 40 yıllık çınarlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Başkan Kılıç, “Emekli öğretmenlerimiz Hacı Abdullah kurnaz Ali Bayer ve Haşim Ceren hocalarımıza kutsal öğretmenlik mesleğini onurları ile icra ettikleri, sayısız kıymetli öğrenciler yetiştirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Gerek sendikamıza kattıkları değerler gerekse Milli eğitim camiasında yaptıkları hizmetlerle meslek hayatlarında 40 yılı devirip emekli olan kıymetli hocalarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Söz alan emekli öğretmenler ise, "Mutlulukla çalışıp alnımızın akıyla tamamladığımız mesleğimizden emekli olmuş bulunuyoruz. Bu nazik davetlerinden dolayı sayın başkanımıza ve çok değerli Türk Eğitim-Sen camiasına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dediler.





