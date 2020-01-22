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40 bin dönüm araziyi sulayacak ihaleye 7 firmadan teklif

Kalelatı Sulama Birliği’nin 8 yıl sonra yeniden aktif hale gelip 40 bin dönüm araziyi sulaması için Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan ihalesine 7 firma teklif verdi.

40 bin dönüm araziyi sulayacak ihaleye 7 firmadan teklif
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Elbistan ve Ekinözü ilçelerine bağlı 7 mahalledeki 2 bin 400 çiftçinin 80 bin dönüm arazisini suladığı Kalealtı Sulama Birliği, AKEDAŞ’a olan elektrik borcundan dolayı 2012 yılında faaliyetlerini durdurdu.  Arazileri susuz kalan binlerce çiftçi, sondajlarla ürünlerini yetiştirmeye çalışırken; imkan bulamayanlar ise tarlalarına sadece hububat ekmekten başka çare bulamadı. 8 yıldır atıl durumda bekleyen Kalealtı Sulama Birliği’nin sulama onarım işi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı ek yatırım programına dahil edildi. DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü, pompa istasyonunun revizyonunu öngören ihaleyi 20 Ocak 2020 Pazartesi günü gerçekleştirdi. İhaleye, 7 firma teklif verdi. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanacak. Yüklenici firma, yer teslimi işlemiyle birlikte Ceyhan Nehri’nden alınan suyu, kanala aktaracak pompanın onarım çalışmalarına başlayacak. İhale kapsamında 3 bin 750 metre uzunluğunda beton kanalet döşenerek, Ceyhan Nehri’nden alınan su, ilk etapta yaklaşık 40 bin dönüm tarlaya ulaştırılacak. Kalealtı Sulama Birliği, Göksun Sulama Birliği bünyesinde hizmet verecek.

Ana kanal temizliği yapılıyor

 Baharla birlikte başlayacak sulama mevsimine yetiştirilmesi planlanan çalışma kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) 204. Afşin Şube Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle ana kanalın temizliğini yapıyor. Çalışmalar kapsamında toplam 18 kilometre uzunluktaki kanal, yıllardır biriken taş ve diğer malzemelerden temizlenerek su akışı için uygun hale getiriliyor. Çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

 


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