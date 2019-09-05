4 ilçedeki arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri Kahramanmaraş Bölge Müdür Yardımcısı Hikmet Böke, beraberindeki Arazi Toplulaştırma ve TİGH Şube Müdürü Ertuğrul Göçken, Afşin 204. Şube Müdürü Halit Taşdelen ve teknik ekip ile birlikte Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Göksun ilçelerine bağlı 38 mahallede, 57 bin 403 hektar alanı kapsayan toplulaştırma ve TİGH çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini aktaran Devlet Su İşleri Kahramanmaraş Bölge Müdür Yardımcısı Hikmet Böke, çalışmalar kapsamında 160 kilometre uzunluğunda tarla içi yol yapıldığını belirtti.

Böke, "Adatepe 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında Göksun, Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerine bağlı 38 köyde ve 57 bin 403 hektar alanda Toplulaştırma ve TİGH yürütülmektedir. 2 yerleşim yerinde parselasyon planlaması 1. askı çalışmaları tamamlanmıştır. İş kapsamında 160 km tarla içi yol yapılmıştır” dedi.















