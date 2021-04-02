4 haftalık aradan sonra 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, Kahramanmaraş’ta 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 89,03’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı’nın 5 haftadır açıkladığı tabloda Kahramanmaraş’ta 20-26 Şubat tarihleri arasında yüz binde 32,90 vaka, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yüz binde 41,52 vaka, 6-12 Mart tarihleri arasında yüz binde 56,50 vaka, 13-19 Mart tarihleri arasında yüz binde 67,37 vaka tespit edilmişti. Vaka sayılarındaki artış da hafta sonu kısıtlamalarını beraberinde getirdi. Kahramanmaraş, yüksek riskli iller kategorisine girdiği için sadece Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

32 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması, 3 Nisan Cumartesi günü saat 21.00’de başlayacak. Pazar gününü kapsayan kısıtlama, 5 Nisan Pazartesi günü sabah saat 05.00 itibariyle sona erecek. Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde' yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek. Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.