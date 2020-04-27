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4 günlük yasakta 42 kişiye ceza kesildi

Elbistan’da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere göz yumulmadı.

4 günlük yasakta 42 kişiye ceza kesildi
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Dört günü kapsayan sokağa çıkma yasağı, 26 Nisan Pazar günü saat 24.00 itibariyle sona erdi. Süreç içerisinde; 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaş, sokağa çıkma kısıtlaması kararına daha önceki kısıtlama kararlarında da olduğu gibi ‘evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağladı. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 24.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 24.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tüm ülke genelinde gerektiğinde koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığında umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır” denildi.

Elbistan’da da istisna kapsamında olmadan sokağa çıkanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezakesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten ve 11 kişiye de Kabahatler Kanunu’na muhalefetten idari para cezası kesildi.

 


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