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4 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu

Nurhak ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınmayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 27 yaşındaki gencin cansız bedeni, ağaçta asılı olarak bulundu.

4 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu
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Edinilen bilgi ve iddialara göre, bir süre önce Gaziantep’ten Nurhak’a taşınan 27 yaşındaki Hami Döner’den, 30 Ocak günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, hayatından endişe ettikleri çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. Sabah saatlerinde Karaçar mezarlığında ağaçta asılı birinin hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cansız bedenin 4 gündür kayıp olarak aranan Hami Döner’e ait olduğu ortaya çıktı. Döner’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.


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