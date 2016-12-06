4 fırıncıya ‘Örnek İşyeri’ belgesi takdim edildi

Elbistan Belediyesi’nin başlattığı proje kapsamında belirlenen kriterlerde üretim ve satış yapan firmaların sahiplerine ‘Örnek İşyeri’ belgeleri, Belediye Başkanı Durmuş Küçük tarafından verildi.

Elbistan Belediyesi’nin sürdürdüğü ‘Örnek İşyeri’ uygulaması kapsamında bu ay fırıncılar arasında yapılan denetimler sonucunda olumlu şartları taşıyan 4 işyeri, örnek işyeri olma hakkı kazandı.

Elbistan Belediyesi, kurallara uyan, temizlik ve hijyen şartlarını yerine getiren ve olumlu şartları taşıyan işyerlerine, ‘Örnek İşyeri’ belgesi veriyor.

İşyeri sahiplerini teşvik etmek, vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında ilçedeki esnaflar 12 ayrı gruba ayrıldı. İlk olarak ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlar ve unlu mamul üreticileri Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Denetlemeler sonucunda 4 fırıncı, ‘Örnek İşyeri’ belgesi almaya hak kazandı.

Örnek işyeri seçilen fırıncılara belgeleri Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük tarafından verildi. Esnafları duyarlılıklarından ve özverilerinden dolayı tebrik eden Başkan Küçük, yaptığı değerlendirmede, “Zabıta Müdürlüğümüz ilçemizdeki esnaflarımıza yönelik olarak ‘Örnek İşyeri’ uygulaması başlattı. İlk grupta da ekmek ve unlu mamuller üreten esnaflarımız var. Yapılan denetimler sonucunda 4 esnafımız bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. İşyeri sahiplerimizi başta hijyen olmak üzere kanunların öngördüğü kurallara uydukları için tebrik ediyorum. Örnek İşyeri belgesini alan hemşerilerimizin, ilçemizde bulunan tüm esnaflarımıza örnek olmalarını temenni ediyorum. Esnaflarımızın her daim kalite, sağlık ve temizliğe özen göstererek çalışmalarını diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.