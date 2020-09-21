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4 bin 95 öğrenci okula ilk adımını attı

Elbistan’da toplam 4 bin 95 ilkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrencisi, seyreltilmiş uygulamalarla haftada bir gün olacak şekilde okula ilk adımını attı.

4 bin 95 öğrenci okula ilk adımını attı
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Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için açtı. Yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları da karşılandı.

Okulların açıldığı ilk haftayı kapsayan uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek. Uyum haftasından sonra ise haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.

Yüz yüze eğitim sürecinde okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum programı etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Elbistan’da 4 bin 95 öğrenci, okula ilk adımlarını velileri ile birlikte attı. Sınıf mevcutları sosyal mesafeye dikkat edilerek yarıya düşürülerek başlanan eğitim-öğretim döneminde 1577 okul öncesi ve 2 bin 518 ilkokul 1.sınıf öğrencisi için ilk ders zili çaldı. Okul bahçelerinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak alınan veli ve öğrenciler, öğretmenleri ile tanıştı. Daha sonra okul binasına giren öğrencilerin ateşi ölçüldükten sonra sınıflarına alındı.  

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, şube müdürleri Alparslan Ceran ve Hacı Mehmet Yılmaz’la birlikte okulları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.


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4 Bin 95 öğrenci Okula Ilk Adımını Attı
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