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4 ayrı kazada 8 kişi yaralandı

Elbistan’da hafta sonu meydana gelen trafik kazalarında çoğu çocuk 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

4 ayrı kazada 8 kişi yaralandı
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Elbistan’da sürücülerin ya da yayaların bir anlık dikkatsizliği kazaları da beraberinde getiriyor. Hafta sonunda da kentin farklı noktalarında yaşanan trafik kazalarında çoğu çocuk 8 kişi yaralandı. İlk kaza, Ceyhan Mahallesi’nde meydana geldi. Adalet Sokak’taki kazada, 2 otomobil çarpıştı. İkinci kaza, Kümbet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi’nde yaşandı. Bu kazada da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında araçlar, yayalara çarptı. 4 ayrı kazada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri burada yapılan yaralıların, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazalarla ilgili olarak trafik polisleri soruşturma başlattı.

Yetkililer, sürücü ve yayaları, trafik kurallarına riayet etmeleri ve trafikte daha dikkatli olmaları yönünde bir kez daha uyardı.


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