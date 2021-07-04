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4 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerinden 3’ü tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3’ü ikamet ve işyerinden hırsızlık ve 1’i de hayvan hırsızlığı olaylarının şüphelisi olarak yakalanan 5 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerinden 3’ü tutuklandı
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3’ü ikamet ve işyerinden hırsızlık ve 1’i de hayvan hırsızlığı olaylarının şüphelisi olarak yakalanan 5 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri,  Elbistan’da 2 ikametten hırsızlık, 1 işyerinden hırsızlık ve Ekinözü ilçesinde de hayvan hırsızlığı olaylarının fail ya da faillerini belirlemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışma sonucunda, söz konusu hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesi ile T.F., E.B., E.Ş., K.G.Y. ve E.B adlı şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., T.B. ve E.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. E.B. isimli diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken K.G.Y. ise serbest bırakıldı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı hırsızlık olayını aydınlatırken, Ekinözü’nden çalınan köpek de sahibine teslim edildi.

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